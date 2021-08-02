2 bin 827 grostonluk bir geminin, limandaki yüklemesi sırasında suda kirlilik oluştuğu ihbarı üzerine Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri çalışma başlattı.

Denetim tekneleriyle gemi ve çevresinde inceleme yapan ekipler, denize kirli balast bıraktığı belirlenen gemiye 1 milyon 355 bin lira ceza kesildi.

Öte yandan, kentte 2019'dan bu yana denizde yapılan denetimlerde, 29 gemiye 59 milyon 436 bin lira ceza kesildi.

Balast suyu

Limanda veya denizde geminin dengesini sağlamak için deniz suyunun gemiye girip çıktığı işleme balast operasyonu denir. Bu operasyon için borulardan oluşan devreler ve yüksek kapasiteli pompalar kullanılır.

Balast suyu ile taşınan sucul organizma ve patojenlerin etkilerinin azaltılması için bu uygulamanın sözleşmeye uygun olarak yapılması gerekir. Gemilere en yakın karadan 200 deniz mili açıklık ve 200 metre derinlikte veya bu şartın sağlanamadığı yerlerde 50 deniz mili açıklık ve 200 metre derinlikte yapılması önerilir. Balast suyu değişimi esnasında geminin rotası ve hızı korunmalıdır.

Ayrıca, deniz canlılarının taşınmasına neden olarak ekolojik dengeyi bozabildiği için çeşitli arıtma ekipmanları bulunuyor. Dünyada bazı limanlarda, bu ekipmanları bulundurmayan gemilerin girişine izin verilmiyor.