Adana'nın Kozan ilçesindeki Kızlarsekisi Mahallesi'nde, 28 Temmuz'da başlayan ve rüzgarın da etkisiyle İmamoğlu ile Karaisalı ilçelerine de sıçrayan yangında zararı oluşanlara ilişkin çalışma başlatıldı.

Adana Valiliği koordinesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yangında 7 hayvanın telef olduğu Kızlarsekisi Mahallesi'nde, besicilere toplamda 7 büyükbaş hayvanvererek saman yardımı yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Yangında zarar gören vatandaşlar, yaraların hızlı şekilde sarılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Yangınlar kontrol altına alınmıştı

Kozan ilçesinde 28 Temmuz'da orman yangını çıkmış, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın İmamoğlu ile Karaisalı ilçelerine de sıçramıştı. Yangın, 31 Temmuz'da kontrol altına alınmıştı.