Kozan ilçesindeki Horzum Yaylası'ndaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, havadan 2 helikopter, karadan da 10 arazözle müdahale ettikleri yangını kontrol altına aldı.

Adana’da 3 noktada orman yangını çıktı. Feke ve Kozan ilçelerindeki yangınlar kontrol altına alındı, Sarıçam ilçesinde devam eden yangına müdahale ediliyor.https://t.co/Jzzz8L6Yi8 pic.twitter.com/JaExMO4VEg — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 27, 2021

Sarıçam ilçesi Gökbuket mevkisindeki ormanlık alanda da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye helikopter, arazözler ve orman ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

"Ormanın kahramanları yangını kontrol altına aldı"

Yangına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Adana Sarıçam’da saat 15.08’de başlayan yangına 1 uçak, 5 helikopter, 2 dozer ve 20 arazöz ile müdahale eden ormanın kahramanları yangını kontrol altına aldılar. Soğutma çalışmaları sürüyor" dedi.