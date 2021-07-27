Haber Giriş: 27 Temmuz 2021 Salı 15:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobilden silahla ateş atan kişiye 48 bin 275 lira ceza
Gaziantep'te seyir halindeki aracının içerisinde silahla havaya ateş açan sürücüye 48 bin 275 lira cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre polis ekipleri, kentte seyir halindeki otomobilinden tabancayla havaya ateş eden ve bunu sosyal medya hesabından paylaşan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
Görüntülerden tespit edilen sürücüyü yakalayan ekipler, şüpheliye 48 bin 275 lira ceza uyguladı.
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