Haber Giriş: 27 Temmuz 2021 Salı 14:46Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Beyoğlu'nda silahlı çatışma: 3 ölü
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Olay, Örnektepe Mahallesi'nde saat 13.45 sıralarında yaşandı. Bir grup silahlı kişi husumetli oldukları kişilere kurşun yağdırarak olay yerinden kaçtı.
Olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.
İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde çıkan silahlı çatışmada ilk bilgilere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Yaşanan olaya dair ayrıntıları @trthaber muhabiri Cem Şükrü Yıldız aktardı.https://t.co/YnHRiyJHeI pic.twitter.com/AnHhDN0vbO— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 27, 2021
Bölgeye sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili incelemesi sürüyor.
Etiketler: Bireysel Silahlanma İstanbul
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