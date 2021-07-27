Haber Giriş: 27 Temmuz 2021 Salı 12:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Gaziantep'te tekne imalathanesinde yangın
Gaziantep’te gemi yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğu depoda yangın çıktı. Gökyüzünü duman kapladı. Yangına müdahale sürüyor.
Merkez Şahinbey ilçesi Sarısalkım Mahallesi'ndeki tekne yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğu depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Patlama sesi duyuldu, evler boşaltıldı
Yangına ekiplerin müdahalesi sürerken, depoda zaman zaman patlama sesi de duyuldu.
TRT Haber olay yerinde.— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 27, 2021
Gaziantep’te tekne imalathanesinde çıkan yangın evlere ulaşmadan söndürülmeye çalışılıyor. Bölgedeki son durum @trthaber’de.https://t.co/vBKDAAJJRc pic.twitter.com/MuDvAZ5rvG
Bu arada bölgede bulunan bazı evler de tedbir amaçlı boşaltıldı.
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