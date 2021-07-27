Merkez Şahinbey ilçesi Sarısalkım Mahallesi'ndeki tekne yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğu depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Patlama sesi duyuldu, evler boşaltıldı

Yangına ekiplerin müdahalesi sürerken, depoda zaman zaman patlama sesi de duyuldu.

TRT Haber olay yerinde.



Gaziantep’te tekne imalathanesinde çıkan yangın evlere ulaşmadan söndürülmeye çalışılıyor. Bölgedeki son durum @trthaber’de.https://t.co/vBKDAAJJRc pic.twitter.com/MuDvAZ5rvG — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 27, 2021

Bu arada bölgede bulunan bazı evler de tedbir amaçlı boşaltıldı.