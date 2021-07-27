Olay, merkez Yenişehir ilçesindeki İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Sürücü, otomobiliyle bankanın yan tarafında bulunan sokağa girdi.

Park yeri bulamayan sürücü, geri geri gelmek için otomobilini geri vitese aldı, fren yerine gaza basınca da otomobil kontrolünden çıktı ve ATM'de işlem yapan 3 kişinin üzerine doğru ilerledi.

Otomobilin üzerlerine geldiğini son anda fark eden 3 kişi, hemen kaçarak kurtuldu. Bu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Yaralananın olmadığı kazada, otomobilin çarpması nedeniyle bankanın dış cephesinde hasar oluştu.