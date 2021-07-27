Sabah saatlerinde başlayan kuvvetli ve gök gürültülü yağış, Dikmen ve Gerze ilçelerinde de etkili oldu. Yağış nedeniyle kent merkezindeki cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Trafikte zaman zaman aksamaların meydana geldiği kentte, belediye ekipleri su birikintisinin oluştuğu noktalarda çalışma yaptı.

Denizde hortum meydana geldi

Karakum mevkisi açıklarında da denizde hortum oluştu. Sahile yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta oluşan hortumu, vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Yaklaşık 10 dakika etkili olan hortum, bir süre sonra kayboldu.