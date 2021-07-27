Haber Giriş: 27 Temmuz 2021 Salı 10:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Ersoy İstanbul'un yeni tanıtım filmini paylaştı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'u anlatan yeni tanıtım filmini paylaştı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Twitter hesabında, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın hazırladığı "İstanbul" adlı tanıtım filmine yer verdi.
Bir dakikalık filmde, İstanbul'un tarihi ve turistik alanlarını anlatan görüntüler yer alıyor.
Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının yeni filmi: “İstanbul” pic.twitter.com/WgfzGKFmsm— Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) July 26, 2021
Etiketler: İstanbul Mehmet Nuri Ersoy
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