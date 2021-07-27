Haber Giriş: 27 Temmuz 2021 Salı 09:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Memurları taşıyan otobüs otomobille çarpıştı: 18 yaralı
Kastamonu'da, memurları taşıyan servis otobüsünün otomobille çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı.
Kastamonu'nun Daday ilçesinde çalışan memurların bulunduğu Taner Okudan idaresindeki 37 HD 620 plakalı servis otobüsü, Kastamonu-Daday kara yolu 5. kilometrede, Oğuzhan Akpınaroğlu'nun kullandığı 31 SN 088 plakalı otomobille çarpıştı.
Devrilen otobüsün yol kenarındaki bir evin bahçe duvarına çarpması nedeniyle duvar ile bahçedeki ağaçlardan bazıları yıkıldı.
Kazada biri ağır olmak üzere 18 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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