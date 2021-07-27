Doğu Karadeniz iki hafta arayla 2 sel felaketi yaşadı. 6 kişi hayatını kaybetti. Kayıp 3 kişi için arama çalışmaları sürerken, bölge için bir sel uyarısı daha geldi.

Toprak suya doydu

Bu kez tehlike daha büyük çünkü üst üste yaşanan iki sağanak toprağı suya doyurdu.

Ordu, Giresun ve Trabzon'a çok kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre, Doğu Karadeniz’de görülecek yağışların bugün sabah saatlerinden itibaren etkisini artırması bekleniyor.

Ordu ve Giresun ile Trabzon’un batısında çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2), Trabzon'un doğusu ve Rize ile Artvin’in kıyı kesimlerinde şiddetli, yer yer aşırı (75-150 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların yarından itibaren etkisini azaltması bekleniyor.

Yetkililer, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, taşkın, heyelan, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

Yağış uyarısının ardından kurumlar seferber oldu

Meteorolojinin yapmış olduğu uyarı öncesinde kamu kurumları seferber oldu.

Vatandaşlar ise kendi çözümlerini üretiyor. Arhavi ilçesinde apartman sakinleri otoparklarını korumak için kum çuvallarıyla set oluşturdu.

Trabzon ve Ordu'da cami hoparlörlerinden "sel ve heyelan" uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Karadeniz Bölgesi'nde yağışların bu gece ve yarın etkili olacağı açıklanmasının ardından Trabzon'da 18 ilçedeki camilerden anons yapıldı.

Ortahisar ilçesinde merkezi sistem aracılığıyla yapılan uyarı, tüm cami hoparlörlerinden yatsı namazı öncesi vatandaşlara duyuruldu.

Uyarıda, "Saygıdeğer halkımızın dikkatine meteorolojiden yapılan uyarıya göre, yarın sabahtan itibaren bölgemizde afet riski yüksek, aşırı yağış beklenmektedir. Bu sebeple can ve mal kaybı olmaması için bütün vatandaşlarımızın özellikle dere yataklarına yakın, tehlike arz eden yerlerde bulunmaması, heyelan tehlikesi olan yerlerde hiçbir şekilde kalınmaması, yağış bitene kadar güvenli yerlerde kalınması yönünde gereken tedbiri hep birlikte alalım, hiç kimsenin canı yanmasın. Bu konuda duyarlı olalım hiç kimse üzülmesin" denildi.

Ordu

Ordu'da 19 ilçedeki camilerden anons yapıldı.

Altıordu ilçesindeki Ulu Cami'den merkezi sistem aracılığıyla yapılan uyarı, tüm cami hoparlörlerinden vatandaşlara duyuruldu.

Uyarıda, "Kıymetli Ordulu hemşehrilerimiz, bu gece ilimiz genelinde şiddetli yağışlar beklendiğinden 19 ilçemizde sel ve heyelan riskine karşı tedbirlerimizi alalım. Lütfen dikkatli olalım" ifadesine yer verildi.