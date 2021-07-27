Haber Giriş: 27 Temmuz 2021 Salı 06:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da iş yeri yangını
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Şişli’de elektronik malzeme satışı yapan bir iş yerinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangında iş yerinde hasar oluştu.
Duatepe Mahallesi Baruthane Caddesi'nde 5 katlı bir binanın giriş katındaki cep telefonu, bilgisayar ve güvenlik kamera sistemleri satışı yapılan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.
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