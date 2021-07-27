Bingöl'de bir kişi koronavirüs testi yaptırdıktan sonra İstanbul'a gitmek üzere otobüse bindi. Yolda testinin pozitif çıktığını öğrendi. Ancak otobüsten inmedi, yolculuğa devam etti.

Bulunduğu otobüs, Kayseri'de polis tarafından durduruldu.

Yolcuların HES kodu sorgulamasında testi sonucunun pozitif olduğu ortaya çıktı.

Kontrol noktasına ambulans sevk edildi.

[Fotoğraf: DHA]

Onlarca kişiyi riske attı

Onlarca kişiyi riske atan yolcu, ambulansa bindirilirken kendini savunmaya çalıştı.

Otobüs İstanbul'a doğru yoluna devam etti. Yolcuların ise gözlem altında tutulacağı öğrenildi.