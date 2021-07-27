Haber Giriş: 27 Temmuz 2021 Salı 02:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı
Trabzon'da 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi yakalandı.
Trabzon'da ekiplerin FETÖ/PDY'ye yönelik çalışması sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:
"Bölge Lise Mesulü ve Bölge Üniversite Mesulü olduğundan bahisle, hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Y. isimli şahıs, saklandığı adres tespit edilerek, yakalanmıştır."
Etiketler: FETÖ
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