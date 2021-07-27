Haber Giriş: 27 Temmuz 2021 Salı 01:08Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ardahan'da bir köye "koronavirüs" karantinası
Ardahan'ın Göle ilçesinde artan koronavirüs vakaları üzerine bir köyde karantina uygulaması başlatıldı.
COVID-19 salgınının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Göle ilçesine bağlı Filizli köyü karantinaya alındı.
14 gün karantinaya alınan köye giriş ve çıkışlar durduruldu.
Etiketler: Koronavirüs Karantina
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