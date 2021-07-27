2019 yılında ödenmeyen elektrik faturaları sebebiyle Gaziantepspor'un elektrikleri kesildi.

Teknik direktörü Burak Şar, sağlıklı bir ortamda çalışmanın yollarını aramaya başladı ve borca kefil oldu.

Çalıştığı kulübün elektriği açılsın diye imza atmıştı

Burak Şar yaşananlarla ilgili şunları söyledi:

"Avukatlarla görüştüm. Bana dediler ki böyle böyle bir borç var. 468 bin lira. 77 binine imza atarsan başkan cezaevine girmez dediler. Elektriği de açarız dediler. Ben de dedim ki elektriği açarsanız ben bu imzayı atarım dedim seve seve. Sonuçta bir insanım vicdanım var yani."

[Fotoğraf: TRT Haber]

Ancak kulüp borcu ödemedi. Sonrasında ise kapısına kilit vuruldu.

Aradan 2 yıl geçti. Burak Şar karakoldan arandı ve teslim olması istendi.

O sırada vefat eden annesinin cenaze törenine katıldıktan sonra geleceğini beyan etti. Törenden sonra korktuğu başına geldi.

30 Temmuz'da hapse girecek

Şar, Silivri Cezaevi’ne konuldu. Ancak koronavirüs tedbirleri kapsamında 36 günlüğüne cezaevinden çıkartıldı.

30 Temmuz’da hapse girecek olan Burak Şar, 3 aylık hapis cezasının kalanını yatacak. Mağdur olduğunu düşünüyor ve düştüğü durumdan çıkmak için yardım istiyor.

Fotoğraf: Abdulvahap Kartal