Arhavi ilçesinde geçtiğimiz hafta yaşanan selde birçok kurtarma operasyonu yaşandı. Bu kurtarma operasyonlarından biri de Kapisre Deresi’nin taşması sonucu sular altında kalan Boğaziçi mahallesinde gerçekleşti.

Mahallede esnaf olduğu öğrenilen bir kişi göle dönen caddede bir anda boyunu aşan sular içerisinde kaldı.

“Boğuluyorum” feryadı duyulan ve büyük korku yaşayan mahalle sakinleri evlerinin balkonundan çaresizce su içinde tutunması için kendisine damacana bidonu attı.

Boğulmak üzereyken imdadına yetişti

Bidona ulaşamayan kişinin imdadına ise küçük bir deniz botu ile sel sularında dolayan bir genç yetişti. Kürek çekerek hızla şahsın yanına ulaşan genç, boğulmak üzere olan şahsın imdadına yetişti ve botuna tutunmasını sağladı.

O anlar çevre binadaki vatandaşlar tarafından saniye saniye cep telefonu kamerası ile kaydedildi.