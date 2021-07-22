Rize'de devam eden sağanak nedeniyle Ardeşen'e bağlı Tunca beldesindeki derelerin su seviyesi yükseldi, Fındıklı'dan geçen Arılı Deresi'nin taşması sonucu tarım arazileri ve yollarda hasar oluştu.

Çamlıhemşin, Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde yağış dolayısıyla bazı dereler taştı, farklı bölgelerdeki yamaçlarda kopmalar oldu.

Ardeşen'e bağlı Tunca beldesindeki derelerin su seviyesi yağış nedeniyle yükseldi, Fındıklı'dan geçen Arılı Deresi ise taştı. Bu nedenle tarım arazileri ve yollarda hasar oluştu.

İlçelerde ulaşımı sağlayan bazı yollar da derelerin taşması sonucu trafiğe kapandı.

Rize Valisi Çeber'den açıklama: 4 saat daha yoğun yağış var

Rize'de yaşanan selle ilgili son bilgileri TRT Haber'e anlatan Vali Kemal Çeber, "Mahsur kalan 9 kişiyi kurtardık. 2 köy boşaltıldı, 5 yol kapandı. 4 saat daha yoğun yağış bekliyoruz" dedi.

Rize Valisi Çeber, sözlerini şöyle sürdürdü;

Fındıklı ve Ardeşen ilçelerimiz bu kez çok etkilendi. Fırtına vadimiz var oralarda taşmalar oldu. 5 köy yolumuz kapalı. Bunlardan 4'ünü güvenlik nedeniyle biz kapattık. Yoldaki herhangi bir riske karşı. Bir köy yolumuz da heyelan nedeniyle kapalı. Mahsur kalan 2 vatandaşımız vardı. Bunlar Hara Köyü'ndeydi onları da AFAD ekipleri kurtardı. İlçe merkezinde DSİ'ye ait bir duvarda yıkılma oldu. Orada trafiği tedbirli veriyoruz. Aralı Köyü'nde de tedbir amaçlı 2 tane köyümüzü boşalttık.

Bu bölgeye seyahat halinde olan vatandaşlarımız varsa, Karadeniz Sahil Yolu'nun bazı bölgelerinde su birikintileri var. Her birinin başında ekiplerimiz olmakla beraber tedbirlerimizi aldık ama özellikle sürücülerimizin buralarda çok dikkatli olmalarında fayda var.

Ayrıca, sayın İçişleri Bakanımız ilimizde. Afet bölgelerinde geziyor. Biraz önce de sayın Cumhurbaşkanımız aradı. Detaylı bilgileri aldı, talimatlarını verdi. Biz de olay yerinde afet merkezinde duruma vaziyet ediyoruz. İnşallah yönetebileceğimiz bir durumda seyrediyor yağışlar artmazsa mevcut hasarla süreci tamamlayacağımızı öngörüyoruz.

Selde kaybolan iki kişi aranıyor

Öte yandan önceki gün kentte etkili olan sağanak, sel ve heyelana yol açmıştı. Selin vurduğu kentte 87 ev ve 20 iş yerinde maddi hasar oluşmuş, 72 köy yolu ulaşıma kapanmıştı. Aşırı yağışlarda 103 kişi evlerinden tahliye edilmiş, 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Kayıp 2 kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor. İki ayrı noktada sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarına, 119'u dalgıç olmak üzere 328 kurtarma personeli ve 54 araçla devam edildi.

Bölgedeki derelerin Karadeniz'e döküldüğü Taşlıdere mevkisinde de Sahil Güvenlik Komutanlığınca çalışma yürütüldü.

Kayıp kişilerin aileleri denizdeki arama çalışmalarına eşlik etti

Sahil güvenlik botu ile ekiplerin çalışma yaptığı alana götürülen aileler, su altı görüntüleme sisteminden arama-kurtarma çalışmalarını da takip etti.

Ailelere, AFAD Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt ile diğer ilgililer tarafından çalışmalarla ilgili bilgi verildi.

79 binanın tahliyesine karar verildi

Afetten etkilenen bölgelerde zararın bir an önce giderilmesi için hasar tespit çalışmaları da hız kazandı. Heyelan riski bulunan 79 binanın tahliyesine karar verildi.

Artvin'de sağanak sele dönüştü

Artvin il genelinde dün akşamdan bu yana yaşanan şiddetli yağışlar sonrasında sel ve heyelanlar yaşandı. Arhavi ilçe merkezinin büyük bölümünde yollar sular altında kalırken, Arhavi deresi taştı, çok sayıda köye ise heyelanlar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Sel sularına bir kişinin kapılarak kaybolduğu belirtilirken, ilçede valilik tarafından kriz merkezi oluşturuldu.

Rize Valisi Kemal Çeber, kentte yaşanan selle ilgili son bilgileri TRT Haber'e anlattı,