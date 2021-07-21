Rize Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, şimdiye kadar sel ve heyelanlarda kaybolan 8 kişiden 6'sının cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları ise 2 noktada, 119'u dalgıç olmak üzere toplam 328 kurtarma personeli ve 54 araçla devam ediyor.

Sel ve heyelan sonrası, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında, sahada 2 bin 837 personel, 705 araç görevlendirildi.

İl Defterdarlığınca 26 personel ve 4 araçla gerçekleştirilen zarar tespit çalışmalarında dün akşam itibarıyla merkezin yanı sıra Çayeli ve Güneysu ilçelerinde toplam 53 konut, 74 iş yeri ve 41 araçta zarar tespit edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı teknik ekiplerinin çalışmaları devam ederken 1217 bina ve 3 bin 98 bağımsız bölümde yapılan incelemeler sonucunda 47 ağır yıkık bina, 99 ağır yıkık bağımsız bölüm tespit edildi.

258 kişiye psikososyal destek verildi

AFAD tarafından afet etüt çalışmaları kapsamında 7 ekip oluşturuldu.

Devlet Su İşleri 22. Bölge Müdürlüğü ekipleri de 12 noktada 24 araç ve 40 personel ile çalışmalara devam ediyor.

Güneysu ilçesinde heyelandan etkilenen yatalak ve yaşlı 109 kişi de evlerinde ziyaret edilerek sağlık durumları kontrol edildi. Bölgedeki 258 kişiye de psikososyal destek hizmeti verildi.

386 bina incelendi

Bugüne kadar yapılan etütler sonucunda 194 noktada toplam 386 binanın heyelan riski bakımından incelendiği belirtilen açıklamada, "İncelemeler neticesinde 79 konutun nakline karar verilmiş, 71 noktada da afet önleyici istinat duvarları yapılması önerilmiş 28 konutun kontrol etütleri programına alınması önerilmiştir" bilgisi paylaşıldı.

1915 dekar çay bahçesi zarar gördü

Öte yandan tarım ve hayvancılık alanlarında tespitlerin devam ettiği aktarıldı.

Buna göre, Rize merkezde 9 büyükbaş ve 1 küçükbaş hayvan telef olurken, 255 ton yem, 198 arılı kovan zayi oldu.

Merkez Muradiye beldesi, Çayeli Büyükköy beldesi, Güneysu, Ardeşen ve Hemşin ilçelerinde toplam 1206 çay üreticisine ait 1915 dekar çay bahçesi de zarar gördü.