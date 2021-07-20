Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bayram namazını Rize Sahil Camisi'nde kıldı. Bakan Kurum, namaz sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum, "Şu an itibariyle tüm yollarımız açık, selin etkilendiği tüm ilçelerimizde beldelerimizde alt yapı hasarları giderilmiş. İçme suyu keza verilmiş durumda” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Rize'de bayram namazı sonrası açıklama yapıyor. https://t.co/PL23XEYf8P — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 20, 2021

Kurum, “TOKİ başkanlığımızın eliyle 550 konut yapım sürecini de başlattık. Ve inşallah en geç bir yıl içerisinde konutlarımızın teslimini de yapıyor olacağız. Amacımız Rize’mizin Rize de selden zarar gören vatandaşlarımızın yaralarını en hızlı şekilde sarmaktır” ifadelerini kullandı.



