Haber Giriş: 20 Temmuz 2021 Salı 07:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kurum: Bir yıl içerisinde TOKİ başkanlığımızın eliyle 550 konut yapacağız
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Bakan Kurum Rize'de sel felaketiyle gelen mağduriyetlerin giderilmesi hakkında konuştu. Afette evleri zarar görenlere müjde veren Kurum, "550 konut yapım sürecini başlattık. Bir yıl içinde mağdurlara teslim edeceğiz" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bayram namazını Rize Sahil Camisi'nde kıldı. Bakan Kurum, namaz sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Bakan Kurum, "Şu an itibariyle tüm yollarımız açık, selin etkilendiği tüm ilçelerimizde beldelerimizde alt yapı hasarları giderilmiş. İçme suyu keza verilmiş durumda” dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Rize'de bayram namazı sonrası açıklama yapıyor. https://t.co/PL23XEYf8P— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 20, 2021
Kurum, “TOKİ başkanlığımızın eliyle 550 konut yapım sürecini de başlattık. Ve inşallah en geç bir yıl içerisinde konutlarımızın teslimini de yapıyor olacağız. Amacımız Rize’mizin Rize de selden zarar gören vatandaşlarımızın yaralarını en hızlı şekilde sarmaktır” ifadelerini kullandı.
Etiketler: Murat Kurum Rize TOKİ Sel Heyelan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Son Haberler
- 06:53
- 06:39
- 07:45
- 06:32
- 05:35
Sıradaki Haber
"Taliban ile Afganistan konusundaki süreci görüşeceğiz"
Yükleniyor lütfen bekleyiniz