Haber Giriş: 20 Temmuz 2021 Salı 02:13Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Sağlık Bakanı Koca'dan videolu bayram mesajı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı nedeniyle bir video yayımladı. Koca, "Aşı olanların, ev ev dolaşıp aşı yapanların, büyüklerimizin, ülkemizin her bir insanının Bayramını kutluyorum" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Kurban Bayramı'nı kutladı.
Bakan Koca yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Yeri geldi tarlalara gittik. Köy bahçelerinde, kent meydanlarında buluştuk. Şimdi bayrama girerken, en az bir doz aşısını yaptıranların sayısı 39 Milyonun üzerinde. Aşı olanların, ev ev dolaşıp aşı yapanların, büyüklerimizin, ülkemizin her bir insanının Bayramını kutluyorum."
Yeri geldi tarlalara gittik. Köy bahçelerinde, kent meydanlarında buluştuk. Şimdi bayrama girerken, en az bir doz aşısını yaptıranların sayısı 39 Milyonun üzerinde. Aşı olanların, ev ev dolaşıp aşı yapanların, büyüklerimizin, ülkemizin her bir insanının Bayramını kutluyorum. pic.twitter.com/RKzH0H3NNG— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 19, 2021
Etiketler: Kurban Bayramı Fahrettin Koca
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