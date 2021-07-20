Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Kurban Bayramı'nı kutladı.

Bakan Koca yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Yeri geldi tarlalara gittik. Köy bahçelerinde, kent meydanlarında buluştuk. Şimdi bayrama girerken, en az bir doz aşısını yaptıranların sayısı 39 Milyonun üzerinde. Aşı olanların, ev ev dolaşıp aşı yapanların, büyüklerimizin, ülkemizin her bir insanının Bayramını kutluyorum."