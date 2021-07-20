Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı.

"AB Adalet Divanı'nın işverenlerin başörtüsü kısıtlaması getirebileceği yönündeki kararı, Avrupa Birliği'nin kendi değerlerini inkar etmesidir" diyen Yanık, "Öte yandan en temel insan haklarından olan inanç özgürlüğünün kadınların kıyafetleri üzerinden tartışılması ayrıca kadın hakkı ihlalidir" ifadelerini kullandı.