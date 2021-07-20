Haber Giriş: 20 Temmuz 2021 Salı 01:54Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bakan Yanık'tan Avrupa Adalet Divanı'na tepki
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın, Avrupa Birliği'nde şirketlerin çalışanlarının başörtüsü takmasını yasaklayabileceğine dair kararına tepki gösterdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı.
"AB Adalet Divanı'nın işverenlerin başörtüsü kısıtlaması getirebileceği yönündeki kararı, Avrupa Birliği'nin kendi değerlerini inkar etmesidir" diyen Yanık, "Öte yandan en temel insan haklarından olan inanç özgürlüğünün kadınların kıyafetleri üzerinden tartışılması ayrıca kadın hakkı ihlalidir" ifadelerini kullandı.
AB Adalet Divanı’nın işverenlerin başörtüsü kısıtlaması getirebileceği yönündeki kararı,Avrupa Birliği’nin kendi değerlerini inkar etmesidir.— Derya Yanık (@deryayanikashb) July 19, 2021
Öte yandan en temel insan haklarından olan inanç özgürlüğünün kadınların kıyafetleri üzerinden tartışılması ayrıca kadın hakkı ihlalidir. https://t.co/wQ2txgcfkW
Etiketler: Derya Yanık
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