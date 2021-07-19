Haber Giriş: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 23:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmetçikle bayramlaştı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cudi Dağı'nda Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Arslan Üs Bölgesi'ndeki Bakan Soylu ile telefonla görüşerek, askerlerin bayramını kutladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Arslan Üs Bölgesi'ne giderek askerlerle buluştu.
Bakan Soylu, "Kahraman evlatlarımızla bir aradayız" dedi.
Şırnak Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Arslan Üs Bölgesi'nde, kahraman evlatlarımızla bir aradayız pic.twitter.com/Ox4YA7Sp71— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) July 19, 2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cudi Dağı'nda Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Arslan Üs Bölgesi'ndeki Bakan Soylu ile telefonla görüşerek, askerlerin bayramını kutladı.
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