Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter adresi üzerinden koronavirüsle mücadelede devam eden aşılamadaki son rakamları paylaştı.

Bakan Koca, iki doz aşısını yaptıranların sayısının 20 milyonu geçtiğini söyledi. Bu sayının 18 yaş ve üstü nüfusun yaklaşık yüzde 33'üne karşılık geldiğini vurguladı.

Koca ayrıca, en az bir doz aşısını yaptıranların sayısının da 39 milyonu geçtiği bilgisini paylaştı. Bu sayının 18 yaş ve üstü nüfusun yaklaşık yüzde 63'üne denk geldiğini bildirdi.