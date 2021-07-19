Haber Giriş: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 19:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
18 yaş ve üstünün yüzde 33'ü iki doz aşılandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İki doz aşısını yaptıranların sayısı 20 milyonu geçti. Bu sayı, 18 yaş ve üstü nüfusun yaklaşık yüzde 33’üne karşılık geliyor." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter adresi üzerinden koronavirüsle mücadelede devam eden aşılamadaki son rakamları paylaştı.
Bakan Koca, iki doz aşısını yaptıranların sayısının 20 milyonu geçtiğini söyledi. Bu sayının 18 yaş ve üstü nüfusun yaklaşık yüzde 33'üne karşılık geldiğini vurguladı.
Koca ayrıca, en az bir doz aşısını yaptıranların sayısının da 39 milyonu geçtiği bilgisini paylaştı. Bu sayının 18 yaş ve üstü nüfusun yaklaşık yüzde 63'üne denk geldiğini bildirdi.
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