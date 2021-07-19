Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19-20 Temmuz tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde resmi temaslarda bulunuyor.

Bu tarihi ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı'nın ilk gününü de ülkede geçirmiş olacak.

KKTC'ye külliye müjdesi

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve heyeti tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak KKTC Cumhuriyet Meclisi Özel Oturumu'na katılarak, milletvekillerine hitap etti. Burada günlerdir merakla beklenen müjdeyi açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'na bir külliye yapılacağı müjdesini veren Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının ne doğru dürüst bir Cumhurbaşkanlığı binası veya külliyesi var veyahut da ne doğru dürüst bir parlamento binası var. İşte parlamento binamız burası. Biz bunu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yakıştırmıyoruz. Aynı şekilde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki bina, malum İngilizlere ait bir gecekondu, onu da yakıştıramıyoruz.

Cumhurbaşkanlığının bu külliyesiyle ilgili adımın proje çalışmaları bitti ve inşasına da inşallah yakında başlıyoruz. Nerede başlıyoruz? Belki onu merak ediyorsunuzdur. Metehan bölgesinde. Silahlı kuvvetlerimizle de görüşerek orada bir 500 dönüm araziyi bu iş için tahsis ettik ve bu 500 dönüm arazi içinde hem bu külliyeleri yapacağız bütün bunlarla beraber, gerçekten şöyle muhteşem bir millet bahçesini de orada yapalım, gerçekleştirelim. Tabii bunu söylerken özellikle gönlümden, yüreğimden de şu geçiyor. Devlet olmanın işte ifadesi budur. Bunu inşallah bu projeyi hayata geçirmek suretiyle nasıl bir Kuzey Kıbrıs Türklerine ait bir devlet varmış, bunu birilerinin görmesi lazım"

KKTC'de onuruna verilen yemeğe katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'de onuruna verilen yemeğe katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından onuruna verilen yemeğe katıldı.

KKTC Cumhurbaşkanlığı'ndaki yemek basına kapalı gerçekleşti.

Alparslan Türkeş'in doğduğu müze eve ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lefkoşa'da MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in doğduğu müze evi ziyaret etti.

Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da eşlik etti.

Müze hakkında bilgi alıp incelemelerde bulunan Erdoğan, özel defteri imzaladı.

Erdoğan'a müze ziyaretinde bir çocuk tarafından çiçek takdim edildi.