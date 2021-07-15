Haber Giriş: 15 Temmuz 2021 Perşembe 16:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Avrupa Adalet Divanı'ndan başörtüsü kararı
Avrupa Adalet Divanı, Almanya'da iki Müslüman kadının açtığı başörtüsü yasağı davasını sonuca bağladı. Mahkeme, işverenin başörtüsünü yasaklayabileceğini ancak bunun belli gerekçelere bağlı olduğuna hükmetti.
Almanya’da başörtüsü taktıkları gerekçesiyle işlerine son verilen iki kadının açtığı davada karar çıktı.
Avrupa Adalet Divanında görülen davada, mahkeme, çalışanların başörtüsü takmasının işveren tarafından yasaklanmasının mümkün olduğunu belirtti. Ancak bunun belli şartlara dayanması gerektiğine hükmetti.
Kararda, yasağın "müşterilere karşı tarafsız yaklaşım ve sosyal ayrımcılığı önlemeye yönelik" gerekçeye dayanması gerektiği kaydedildi.
Almanya’da söz konusu kadınlardan biri, bir vakıf tarafından finanse edilen özel çocuk bakım merkezinde diğeri ise kişisel bakım ürünleri satan bir market zincirinde çalışıyordu.
Etiketler: Almanya
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