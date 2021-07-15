Almanya’da başörtüsü taktıkları gerekçesiyle işlerine son verilen iki kadının açtığı davada karar çıktı.

Avrupa Adalet Divanında görülen davada, mahkeme, çalışanların başörtüsü takmasının işveren tarafından yasaklanmasının mümkün olduğunu belirtti. Ancak bunun belli şartlara dayanması gerektiğine hükmetti.

Kararda, yasağın "müşterilere karşı tarafsız yaklaşım ve sosyal ayrımcılığı önlemeye yönelik" gerekçeye dayanması gerektiği kaydedildi.

Almanya’da söz konusu kadınlardan biri, bir vakıf tarafından finanse edilen özel çocuk bakım merkezinde diğeri ise kişisel bakım ürünleri satan bir market zincirinde çalışıyordu.