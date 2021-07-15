The Telegraph tarafından yayınlanan rapor, New York Times muhabirleri Sheera Frenkel ve Cecilia Kang'ın, "Çirkin bir gerçek: Facebook’un içinde hakimiyet savaşı" başlıklı kitaptan bir alıntıya dayanıyor.

Rapor, bazı durumlarda erkek Facebook mühendislerinin, ilgilendikleri kadınların özel mesajlarını, konumlarını ve silinmiş fotoğraflarını görüntülemek için kullanıcı verilerine erişimlerini kullanabildiklerini iddia ediyor.

Rapora göre Facebook, 2014 ve 2015 yılları arasında çevrimiçi erişimlerini kötüye kullanan 52 çalışanını işten çıkardı.

Bahsedilen bir vakada, Facebook mühendislerinden birinin ilgisini çeken bir kadının konum verilerine ulaştığını ve onun San Francisco'daki Dolores Park'a uğradığını ve onunla karşılaşma umuduyla Park’a gittiği anlatılıyor.

Facebook sözcüsü: Erişimi kötüye kullananı işten çıkardık

Bir Facebook sözcüsü "Her zaman kötüye kullanıma sıfır tolerans gösterdik ve verilere uygunsuz şekilde eriştiği tespit edilen her çalışanı işten çıkardık" dedi.

Sözcü "2015'ten beri kötüye kullanım tespiti ve önleme protokollerimizi güçlendirmeye devam ettik. Ayrıca, hizmetlerimizi oluşturmak ve desteklemek için çalışırken mühendislerin bazı veri türlerine erişme ihtiyacını azaltmaya devam ediyoruz" diye konuştu.



