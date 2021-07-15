Romanya İçişleri Bakanlığı helikopterin acil iniş yapmasıyla açıklama yaptı.

Açıklamada, Romanya Havacılık Günü için eğitime katılan Black Hawk helikopterinin caddeye acil inişi sırasında herhangi bir can kaybının yaşanmadığı fakat elektrik direklerinin yıkıldığı ve park halindeki bazı araçların zarar gördüğü vurgulandı.