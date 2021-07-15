Haber Giriş: 15 Temmuz 2021 Perşembe 14:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eğitim uçuşu yapan ABD helikopteri Bükreş'te acil iniş yaptı
[Fotoğraf: AA]
Romanya'da eğitime katılan bir Amerikan Black Hawk helikopteri, teknik sorunlar nedeniyle başkent Bükreş'teki Charles de Gaulle Meydanı'na acil iniş yaptı.
Romanya İçişleri Bakanlığı helikopterin acil iniş yapmasıyla açıklama yaptı.
Açıklamada, Romanya Havacılık Günü için eğitime katılan Black Hawk helikopterinin caddeye acil inişi sırasında herhangi bir can kaybının yaşanmadığı fakat elektrik direklerinin yıkıldığı ve park halindeki bazı araçların zarar gördüğü vurgulandı.
Etiketler: ABD
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