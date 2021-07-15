Haber Giriş: 15 Temmuz 2021 Perşembe 14:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Arjantin'de 5 gün ulusal yas ilan edildi
[Fotoğraf: Reuters]
Arjantin'de COVID-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 100 bini aşması nedeniyle hükûmet 5 gün ulusal yas ilan etti.
Arjantin'de ulusal yas ilan edilmesine ilişkin Devlet Başkanı Alberto Fernandez'in imzasıyla çıkan ve resmi gazetede yayımlanan kararnamede, "100 binden fazla insanın, ülkemiz sakinlerinin, COVID-19'dan hayatını kaybetmesi nedeniyle Arjantin Cumhuriyeti topraklarında 5 günlük ulusal yas ilan edilmiştir." ifadesi yer aldı.
Güney Amerika ülkesi Arjantin'de dün COVID-19 sebebiyle ölenlerin sayısı 100 bin 250'ye ulaştı ve bugüne kadar 4,7 milyon vaka tespit edildi.
Etiketler: Koronavirüs
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