Almanya'nın batısı, aşırı yağışın getirdiği selle mücadele ediyor.



Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde arama kurtarma çalışmalarına katılan 2 itfaiyeci sele kapılarak hayatını kaybetti.

Felakette hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye yükseldi.

[Fotoğraf: Reuters]

Ülkenin batısında Eifel bölgesinde çok sayıda bina çöktü. Bölgede kayıp onlarca kişiyi arama çalışmaları sürüyor.



200 bin kişinin elektriksiz kaldığı bölgeye, kurtarma çalışmalarına destek için 300 asker ile tanklar sevk edildi.

[Fotoğraf: Reuters]

Belçika da kuvvetli yağışa teslim

7 kişinin öldüğü Belçika'da Liège bölgesinde yüzlerce kişi tahliye edildi, mahsur kalanları kurtarma çalışması yürütülüyor.



Bölgedeki nehirlerin taşması nedeniyle bazı kentler boşaltıldı. Halka "evlerinizden çıkmayın, mümkünse evden çalışın" uyarısı yapıldı.

[Verviers, Belçika | Fotoğraf: AFP]