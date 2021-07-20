Haber Giriş: 20 Temmuz 2021 Salı 05:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İletişim Başkanı Altun'dan Kurban Bayramı paylaşımı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kurban Bayramı'nı yayımladığı bir video klip ile kutladı. Video klipte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seslendirdiği bir şiire de yer verildi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Kurban Bayramı'nı kutladığı bir video klip yayımladı.
Video klipte bayramın yardım, helalleşme ve paylaşmaya vesile olduğuna dikkat çekildi. Birlik ve beraberlik mesajı verildi.
Video klipte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seslendirdiği Abdurrahim Karakoç'un "Bayramlar Bayram Olsun" şiiri de yer aldı.
Kurban Bayramımız mübarek olsun.pic.twitter.com/vYlxyYF8wS— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 19, 2021
Etiketler: Fahrettin Altun Kurban Bayramı
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