9 günlük Kurban Bayramı tatilinde İstanbul'da kalanlar, sabahın erken saatlerinden itibaren Adalar'ın yolunu tuttu. Eminönü ve Kabataş'daki vapur iskeleleri doldu taştı. Adalar vapuruna binmek isteyenler iskele önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Eminönü'ndeki vapur iskelesinin önünde oluşan kuyruk dron ile havadan görüntülendi. Öte yandan zaman zaman maskesiz vatandaşların olduğu ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü.

"Bayram olmasına rağmen her yer kalabalık"

Kabataş vapur iskelesinde Adalar'a gitmek için bekleyen Tuncay Öztürk, "İstanbul'a Samsun'dan geliyorum. Kurban Bayramı tatilinden dolayı da Adalar'a gitmek istedim. Adalar'a ilk defa gidiyorum. İnşallah güzel bir yerdir, herkes güzel olduğunu söylüyordu, ben de o güzelliği görmeye gidiyorum. Bunaldığımdan dolayı maskemi çıkardım, iki doz aşımı vurdurdum. Bize 'İstanbul tamamıyla boşalmış, kimse kalmamış' diyorlardı ama yine her yer kalabalık" diye konuştu.

"Burayı çok seviyoruz"

Kurban Bayramı tatili için Azerbaycan'dan geldiğini söyleyen Ferhat Kerimov, "Burayı çok seviyoruz, Adalar'a gidip bayram tatilini orada geçireceğim, eğleneceğiz. Koronavirüs vakaları arttı ama tedbirimizi alıyoruz. Korkumuz var ama biraz stres atmak istedik" dedi.

"İstanbul'da kalanların hepsi Adalar'a gitti"

Adalar'da gezmek ve denize girmek istediğini söyleyen bir vatandaş ise, " Tatil yapılacak şehir aslında İstanbul. Ben de Adalar'da denize girip yüzmeyi düşünüyorum. İstanbul'da kalanların hepsi Adalar'a tatile gitti. Maskemde elimde açık havada çıkartıyorum" açıklamasını yaptı.