Haber Giriş: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 13:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da 2 bin 487 kişi kurban keserken yaralandı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da Kurban Bayramı'nın birinci ve ikinci gününde kurbanlık kesmeye çalışırken 2 bin 487 kişi yaralandı.
Bayram namazının ardından kurbanlık keserken yaralanan vatandaşlar, yakınlarının yardımı ya da ambulanslarla şehrin farklı bölgelerindeki hastanelere kaldırıldı.
Şu ana kadar il genelindeki kamu hastanelerinin acil servislerine, kurban keserken çeşitli yerlerinden yaralanan 2 bin 487 "acemi kasap" başvurdu.
Yaralananlardan 21'i ameliyat edildi.
Etiketler: Kurban Bayramı
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