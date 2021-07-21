Bayram namazının ardından kurbanlık keserken yaralanan vatandaşlar, yakınlarının yardımı ya da ambulanslarla şehrin farklı bölgelerindeki hastanelere kaldırıldı.

Şu ana kadar il genelindeki kamu hastanelerinin acil servislerine, kurban keserken çeşitli yerlerinden yaralanan 2 bin 487 "acemi kasap" başvurdu.

Yaralananlardan 21'i ameliyat edildi.