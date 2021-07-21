Haber Giriş: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 12:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Malatya'nın Darende ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası otobüsten kaçan 11 düzensiz göçmenden 9'u yakalandı. 2 düzensiz göçmeni yakalama çalışmaları sürüyor.
E.M. idaresindeki yolcu otobüsü, Aşağıulupınar Mahallesi'nde şarampole devrildi.
Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Kazada yaralanan araç şoförü E.M. ve ikinci sürücü S.A.H. ile 3 kişi, ambulanslarla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
11 düzensiz göçmen kaçtı
Öte yandan, otobüste bulunan ve yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 11 Afganistan uyruklu kazanın ardından kaçtı.
Kaçaklardan 9'u jandarma ekiplerince yakalandı, 2'sinin aranmasına devam ediliyor.
Etiketler: Trafik Kazası
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