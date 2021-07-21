Haber Giriş: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 12:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde 7 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 7 düzensiz göçmen yakalandı.
Jandarma ekipleri, Kırklareli'nin Kofçaz ilçesine bağlı Ahmetler köyünde yabancı uyrukluların olduğu bilgisine ulaştı.
Ekipler, 7 Irak uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Kırklareli
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