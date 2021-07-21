Haber Giriş: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 11:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sağlık Bakanlığı: Kurban eti 24 saat buzdolabında dinlendirilmeli
Sağlık Bakanlığınca, yeni kesilmiş kurban etinin buzdolabının üst rafında 24 saat boyunca dinlendirilerek tüketilmesi önerildi.
Sağlık Bakanlığı, yeni kesilmiş kurban etinin buzdolabında 24 saat boyunca dinlendirilmesini tavsiye ediyor.
Yeni kesilmiş kurban etinin buzdolabının üst rafında 24 saat boyunca dinlendirilmesi önerilir. Özellikle mide ve bağırsak rahatsızlığı olan kişiler dinlendirilmiş et tüketmelidir.#KurbanBayramı#SağlıklıBayram pic.twitter.com/6AUn3ckz3y— T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) July 21, 2021
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yeni kesilmiş kurban etinin buzdolabının üst rafında 24 saat boyunca dinlendirilmesi önerilir. Özellikle mide ve bağırsak rahatsızlığı olan kişiler dinlendirilmiş et tüketmelidir." uyarısında bulunuldu.
Etiketler: Kurban Bayramı Sağlık Bakanlığı
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