Sağlık Bakanlığı, yeni kesilmiş kurban etinin buzdolabında 24 saat boyunca dinlendirilmesini tavsiye ediyor.

Yeni kesilmiş kurban etinin buzdolabının üst rafında 24 saat boyunca dinlendirilmesi önerilir. Özellikle mide ve bağırsak rahatsızlığı olan kişiler dinlendirilmiş et tüketmelidir.#KurbanBayramı#SağlıklıBayram pic.twitter.com/6AUn3ckz3y — T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) July 21, 2021

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yeni kesilmiş kurban etinin buzdolabının üst rafında 24 saat boyunca dinlendirilmesi önerilir. Özellikle mide ve bağırsak rahatsızlığı olan kişiler dinlendirilmiş et tüketmelidir." uyarısında bulunuldu.