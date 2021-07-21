Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Trabzon'un doğusunda kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli ve bazen de şiddetini azaltacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışların aralıklı ve yerel olarak 23 Temmuz Cuma akşam saatlerine kadar etkili olması öngörülüyor.

Meteoroloji, Karadeniz’de sağanak ve kuvvetli yağış beklendiği bilgisini paylaştı. Sel ve heyelana karşı dikkatli olunması istendi. pic.twitter.com/F6VkGbFkED — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 21, 2021

Yağışların Düzce, Zonguldak, Bartın şehirlerinde de kuvvetli olması bekleniyor.

Sel uyarısı

Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.