Özel konumu ve geçmişte birçok uygarlığa ev sahipliği yapmasıyla bilinen Datça, temiz denizi ve el değmemiş doğasıyla dikkat çekiyor.

Yerli ve yabancı turistlerin bayram tatilini geçirmek için rağbet gösterdiği Datça'da yer bulamayan bazı ziyaretçiler çadır kamp alanlarında tatillerini geçiriyor.

[Fotoğraf: AA]

Eski Datça Mahallesi'nde tarihi yapıların bulunduğu alanlarda özellikle yerli turist yoğunluğu yaşanıyor. İlçede tatilini geçiren ve diğer ilçelerden günübirlik gelen çok sayıda ziyaretçi, buradaki yapıları gezerek alanda bulunan doğal ürünleri tatma ve alma imkanı buluyor.

Nüfusu 23 bin 700 olan ilçede, şu an ziyaretçi sayısı 100 bini geçti.

[Fotoğraf: AA]

Turistlere rezervasyon uyarısı

Datça Kaymakamı Mesut Çoban, şu an Datça'nın nüfusunun 4 katı turisti misafir ettiğini söyleyerek, "Bu yıl haziranla birlikte yerli turist sayısında salgın öncesi döneme döndük sayılır. Özellikle temmuz ve ağustos döneminde ciddi bir yoğunluğumuz var. Datça planı yapan misafirlerden ricamız, özellikle temmuz ve ağustosta rezervasyon yaptırmadan gelmesinler" dedi.

Çoban, bayram tatiliyle Datça turizminin daha da hareketlendiğini anlattı.

"Datça şu anda turizmde tarihi yoğunluğunu yaşıyor. Denizi temiz bir yarımada burası. Bunun yanında Knidos Antik Kenti'ni gezerek burada gün batımını izliyorlar. Eski Datça'da tarihi evleri ziyaret edip, kumluk plajı ve liman bölgesinde denize giriyorlar. Özellikle Palamutbükü, Boğabükü ve Hayıtbükü koylarında bugünlerde yoğunluk yaşanıyor. Çok sayıda lüks yat el değmemiş koylarda mavi yolculuğa çıkıyor. Turistler burada da izole tatil yapıyor. Bunun iki ay daha devam edeceğini umuyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Muğla'nın aşılamada Türkiye'nin en iyi illerinden biri olduğunu anlatan Çoban, tatilcilerin randevu almamış olsa dahi aşı yaptırabileceğini, bunun için belirlenen noktalarda ekiplerin çalışma yürüttüğünü söyledi.