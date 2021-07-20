Semih Aytaç'ın kemençe tutkusu henüz 11 yaşında başladı ancak kurs bulamadı. O da kendi imkanlarıyla öğrendi.

Kemençe sanatçısı Semih Aytaç, bu yolculuğunun başlangıcını, "Kemençeyi kendim öğrenmek durumunda kaldım zorunda kaldım diyebilirim çünkü ustaların yanına gittiğimiz eğitim alacak bir kurs yoktu" diyor.

Yetenekleri kulaktan kulağa yayıldı

Kemençedeki maharetleri kulaktan kulağa yayılınca, öğrenmek isteyenler de Aytaç'ın kapısını çaldı:

"İlk öğrencim yanıma geldi benim ismimi duymuş, 'Abi bana kemençe öğretir misin?' dedi. Ben de o zaman çocukluğuma gittim çünkü o zaman çok büyük bir ihtiyaçtı ben de öğrenmek istiyordum"

Öğrenci sayısı arttıkça kendini geliştirmek istedi. Konservatuvara yöneldi. "Bir akademik eğitim almak istedim sonrasında İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarını kazandım" dedi.

İlk kemençe orkestrasını kurdu

Semih Aytaç'ın notalarla dolu hikayesi aslında dünyada yapılan bir ilki de barındırıyor. Aytaç, kendi girişimleriyle bir kemençe orkestrası kurdu, orkestrasıyla birlikte birçok konser verdi.

Hayali konservatuvarda kemençe bölümünün açılması

Kemençe Sanatçısı Semih Aytaç'ın bir hayali daha var. O da konservatuvarda kemençe bölümünün açılması.

"Ne yazık ki konservatuvarlarda kemençe bölümü yok bu büyük bir ihtiyaç aslında. Akademik olarak da kemençe bölümü olmalı diye hayallerim var onunla ilgili çalışmalarım devam ediyor"

Haber: Mahinur Ünal

Kamera: Özden Ayvaz