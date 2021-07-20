NASA astronotu uzaydan İstanbul'u görüntüledi. Amerikalı astronot Shane Kimbrough, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan İstanbul'un fotoğraflarını çekti.

Ardından fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Kimbrough, İstanbul Boğazı ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nın görüldüğü paylaşımında, "İstanbul, Türkiye... Uzaydan harika görünüyor” diye yazdı.

Istanbul, Turkey is looking great from space! In the second photo, you can see the Atatürk Olympic Stadium, the largest-capacity stadium in the country. The stadium is named after Mustafa Kemal Atatürk, the founder and first President of the Republic of Turkey. pic.twitter.com/sd1ynSOeNL — Shane Kimbrough (@astro_kimbrough) July 18, 2021

“İkinci fotoğrafta ülkenin en büyük stadyumu Atatürk Olimpiyat Stadı'nı görebilirsiniz." notuyla bir başka fotoğraf daha paylaştı Kimbrough.

"Stadyum, adını Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ten alıyor" ifadelerini kullandı.

57 yaşındaki Kimbrough ve Avrupalı meslektaşı Thomas Pesquet, geçen ay Uluslararası Uzay İstasyonu'nun güneş panellerini değiştirmek için 6 saat 45 dakikalık bir uzay yürüyüşü gerçekleştirmişti.

Amerikalı astronot Kate Rubins de, uzaydan Van Gölü’nün fotoğrafını çekmişti. NASA tarafından düzenlenen "Dünya Turnuvası" yarışmasında bir milyona yakın oy alan fotoğraf, dünyanın farklı bölgelerine ait kareleri geride bırakarak birinci olmuştu.