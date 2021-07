NASA astronotu uzaydan İstanbul'u görüntüledi. Amerikalı astronot Shane Kimbrough, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan İstanbul'un fotoğraflarını çekti.

Ardından fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Kimbrough, İstanbul Boğazı ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nın görüldüğü paylaşımında, "İstanbul, Türkiye... Uzaydan harika görünüyor” diye yazdı.

Istanbul, Turkey is looking great from space! In the second photo, you can see the Atatürk Olympic Stadium, the largest-capacity stadium in the country. The stadium is named after Mustafa Kemal Atatürk, the founder and first President of the Republic of Turkey. pic.twitter.com/sd1ynSOeNL