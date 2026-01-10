Hafif Kar Yağışlı 2.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.01.2026 13:05

Fransa'da Goretti Fırtınası nedeniyle 92 bin hanede elektrik kesintisi sürüyor

Fransa'da Goretti Fırtınası nedeniyle 92 bin hanede elektrik kesintisi devam ediyor.

Fransa'da Goretti Fırtınası nedeniyle 92 bin hanede elektrik kesintisi sürüyor

Ülke genelinde 8-9 Ocak'ta etkili olan Goretti Fırtınası nedeniyle yaşanan elektrik sıkıntısı on binlerce hanede sürüyor.

Fransa'nın elektrik altyapısı ve bakımından sorumlu kuruluşu Enedis'ten yapılan açıklamaya göre, Goretti Fırtınası nedeniyle elektrik kesintisi yaşanan 380 bin hanenin dörtte üçünden fazlasında bu sorun çözüldü.

Ülkede Manş, Calvados, Seine-Maritime, Eure ve Orne vilayetlerinde toplam 92 bin hanede elektrik kesintisi devam ediyor.

Enedis ekipleri, elektriğin tüm hanelere yeniden sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Goretti Fırtınası ayrıca, elektrik üretimi üzerinde de etkilere neden oldu.

Kamu yayıncısı Franceinfo'nun haberine göre, Fransız elektrik şirketi Electricite de France (EDF), 8 Ocak gecesinden bu yana Flamanville Nükleer Santrali'nin reaktörlerinde elektrik üretmiyor.

Fransa'da 8 Ocak gecesi saatte yaklaşık 200 kilometreye ulaşan rüzgar hızı, kuzeyde yer alan Normandiya bölgesindeki Gatteville köyünde 213 kilometre olarak kayıtlara geçmişti.

İçişleri Bakanlığı, Goretti Fırtınası nedeniyle 6 kişinin hafif yaralandığını açıklamıştı.

ETİKETLER
Fransa Elektrik
Sıradaki Haber
Ukrayna: Rusya, İskander-M tipi balistik füze ve 121 İHA ile saldırı düzenledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:01
Ukrayna: Rusya, İskander-M tipi balistik füze ve 121 İHA ile saldırı düzenledi
12:49
Borsa yılın ilk haftasına rekorlarla girdi
12:47
Mersin'de kamyonette 500 kilogram bozuk et ele geçirildi
12:39
İstanbul Valiliği'nden sağanak ve fırtına uyarısı
12:48
Türkiye'de rüzgar enerjisinde günlük üretim rekoru kırıldı
12:35
Bakan Uraloğlu: Yeşilkent Kavşağı sayesinde yıllık 645 milyon lira tasarruf sağlayacağız
48 il için 'kar, sağanak ve fırtına' uyarısı
48 il için 'kar, sağanak ve fırtına' uyarısı
FOTO FOKUS
Edirne'de otogarda otobüsün çarptığı 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti
Edirne'de otogarda otobüsün çarptığı 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ