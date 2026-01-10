Hafif Kar Yağışlı 2.1ºC Ankara
Dünya
AA 10.01.2026 12:58

Ukrayna: Rusya, İskander-M tipi balistik füze ve 121 İHA ile saldırı düzenledi

Rus ordusunun, Ukrayna'ya 121 insansız hava aracı (İHA) ve bir İskander-M tipi balistik füzeyle saldırı düzenlediği bildirildi.

Ukrayna: Rusya, İskander-M tipi balistik füze ve 121 İHA ile saldırı düzenledi

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın gece Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda 121 İHA kullanıldığı ve bir İskander-M tipi balistik füze fırlatıldığı ifade edildi.

Hava savunma güçlerince 94 İHA'nın etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, füze ve diğer İHA'ların ülkedeki 15 noktaya isabet ettiği bildirildi.

Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırı tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinden yapılan açıklamada da Rusya'nın Ukrayna'daki Dnipropetrovsk bölgesine düzenlediği saldırılarda 3 kişinin yaralandığı bilgisi verildi.

Dnipropetrovsk bölgesinde 130 binden fazla abone elektriksiz kaldı

Ukrayna Enerji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Rus ordusunun gece düzenlediği saldırılarda Dnipropetrovsk bölgesindeki enerji altyapısının hedef alındığı ifade edildi.

Açıklamada, saldırılar sonucu bölgedeki 130 binden fazla abonenin elektriksiz kaldığı kaydedildi.

Ukrayna Rusya
