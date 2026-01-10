Çok Bulutlu 0.5ºC Ankara
Dünya
AA 10.01.2026 09:29

Halep kentinde terör örgütü YPG işgalindeki son mahalle de kurtarıldı

Suriye ordusu, Halep kentinde terör örgütü YPG işgalindeki son mahallenin de kurtarıldığını duyurdu.

Halep kentinde terör örgütü YPG işgalindeki son mahalle de kurtarıldı

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, kentte kontrolün tamamen sağlandığı, terör örgütü YPG işgalindeki son mahallenin de kurtarıldığı belirtildi.

Bununla birlikte, terör unsurlarının halkın arasında saklanmaya devam ettiği gerekçesiyle sivillere evlerinde kalmaları ve dışarı çıkmamaları çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, “Sivil halkımızı evlerinde kalmaya ve dışarı çıkmamaya davet ediyoruz. Çünkü SDG ve PKK terör örgütü unsurları (halkın) arasında saklanmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

Sivil halkın, acil durumlarda veya terör unsurlarının tespit edilmesi durumunda mahalledeki askeri güçlerle iletişime geçebileceği ifade edildi.

Suriye
Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi'nden patlama sesleri geldiği belirtildi
48 il için 'kar, sağanak ve fırtına' uyarısı
