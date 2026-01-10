Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi'nden patlama sesleri geldiği belirtildi

Mahalleden aralıklarla şiddetli patlama sesleri duyuluyor.

Patlamaların, terör örgütünün yerleştirdiği tuzaklı bombaların imhası ya da çatışmalar nedeniyle meydana geldiği değerlendiriliyor.

Suriye haber ajansı SANA’nın ordu yetkililerine dayandırdığı haberinde, Şeyh Maksud Mahallesi'nin yüzde 90'ının terör unsurlarından temizlendiği belirtilmişti.

Suriye Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da teröristlerin önündeki tek seçeneğin en yakın askeri noktaya gelerek silahlarıyla birlikte teslim olmak olduğu ifade edilmişti.

Suriye Savunma Bakanlığından teslim olun çağrısı

Suriye Savunma Bakanlığı da Halep kentindeki Şeyh Maksud Mahallesi'nde yürütülen operasyonlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, bölgeden çıkmayan terör örgütü YPG unsurlarına, kişisel güvenliklerinin garanti altına alınması karşılığında derhal silahlarıyla en yakın askeri noktaya teslim olmaları çağrısında bulunuldu.

Bakanlık açıklamasında ayrıca, Suriye ordusunun "ulusal egemenliği tesis etmeye yönelik görevlerini kararlılıkla sürdürdüğü, bölgenin güvenliği ve istikrarını sağlamak ve sivilleri korumak amacıyla her türlü ateş kaynağına karşı sert biçimde müdahale edileceği" vurgulandı.