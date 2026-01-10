Çok Bulutlu -0.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.01.2026 07:26

Cape Town'da binlerce kişiyi susuz bırakan hırsızlık

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin yasama başkenti Cape Town'da, hırsızların şehir su şebekesindeki ana kontrol vanalarından birini çalmaları nedeniyle şehrin geniş bir bölümünde su kesintisi yaşanıyor.

Cape Town'da binlerce kişiyi susuz bırakan hırsızlık

Cape Town Belediyesi Su ve Sanitasyon Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kimliği belirsiz kişilerin su altyapısına sabote girişiminde bulunduğu ve dağıtım ağındaki kritik bir metal vanayı sökerek çaldığı belirtildi.

Açıklamada, hırsızlık olayı nedeniyle şebeke basıncının düştüğü ve şehrin güney banliyölerindeki binlerce haneyi etkileyen su kesintisi yaşandığı bildirildi.

Cape Town Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise çalınan parçanın hurda metal değerinin düşük olmasına rağmen, sisteme verdiği zararın ve onarım maliyetinin çok yüksek olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Altyapıya yönelik vandalizm, sadece belediyenin bütçesine değil, en temel insan hakkı olan suya erişime de saldırıdır. Ekiplerimiz çalınan vanayı yenilemek ve sistemi tekrar devreye almak için çalışmalarını sürdürüyor." ifadeleri kullanıldı.

Cape Town'un Muizenberg, Simon's Town, Fish Hoek ve Wynburg gibi güney banliyölerinde gün boyu su kesintileri sürdü.

Güney Afrika'da altyapı hırsızlığı

Güney Afrika'da özellikle bakır kablo ve metal altyapı parçalarının hurda olarak satılması için çalınması, elektrik ve su kesintilerinin başlıca nedenleri arasında yer alıyor.

Cape Town Belediyesi verilerine göre, geçen sene sadece su ve sanitasyon altyapısına yönelik hırsızlık ve vandalizmin onarımı için yaklaşık 3 milyon dolar harcandı.

Hırsızlar özellikle pirinç malzemeden yapılan su sayaçları ve kontrol vanalarını hedef alıyor. Her yıl ortalama 4 bin su sayacı çalındığı şehirde, arıza nedeniyle boşa akan temiz su miktarı milyonlarca litreyi buluyor.

ETİKETLER
Güney Afrika Hırsızlık Su Kesintisi
Sıradaki Haber
Kolombiya'dan Latin Amerika ülkelerine "ortak ordu kurulması" çağrısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:04
Kars'ta yolcu otobüsü kamyona çarptı: 9 yaralı
07:24
Kolombiya'dan Latin Amerika ülkelerine "ortak ordu kurulması" çağrısı
06:57
Meteoroloji'den 48 il için "sarı" alarm: Kuvvetli yağış, fırtına ve çığ uyarısı
06:34
Fethiye açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
05:15
Ankara'da tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
05:29
Venezuela: Diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesi için ABD ile diyalog başlatıldı
48 il için 'kar, sağanak ve fırtına' uyarısı
48 il için 'kar, sağanak ve fırtına' uyarısı
FOTO FOKUS
Edirne'de otogarda otobüsün çarptığı 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti
Edirne'de otogarda otobüsün çarptığı 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ