AA 10.01.2026 03:32

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, AB yetkilileriyle işgalci İsrail’in ihlallerini görüştü

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Avrupa Birliği (AB) yetkilileriyle ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin yanı sıra işgalci İsrail’in ateşkes ihlalleri ve Lübnan’ın güneyinden çekilmesi konularını ele aldı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, AB yetkilileriyle işgalci İsrail’in ihlallerini görüştü
[Fotograf: AA]

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Avn, ülkesini ziyaret eden Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile başkent Beyrut’ta bir araya geldi.

Görüşmede, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları, ateşkes anlaşmasının ihlali, ülkenin güneyindeki işgal, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü’nün (UNIFIL) durumu, Lübnan’daki güvenlik ve insani gelişmeler ile bölgesel meseleler ele alındı.

Avn, İsrail’in ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan’a yönelik ihlallerini sürdürdüğünü belirterek, Avrupa’dan İsrail’i anlaşmaya uymaya zorlamasını ve işgal ettiği Lübnan topraklarından çekilmesi için baskı yapılmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Avn, İsrail’in güney Lübnan’da işgal altında tuttuğu bölgelerden çekilmesinin, Lübnan ordusunun sınır hattına kadar konuşlanmasının önünü açacağını vurguladı.

İsrail’in saldırıları nedeniyle ülkede istikrarın tehdit altında olduğunu ifade eden Avn, bu durumun yalnızca Lübnan’ı değil bölgeyi ve Avrupa’yı da olumsuz etkileyeceğini söyledi.

Silahsızlanma ve güvenlik

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ise Lübnan hükümetinin, "Hizbullah"ın silahsızlandırılmasına yönelik sürecin ilk aşamasını tamamladığı yönündeki açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Costa, Cumhurbaşkanı Avn’ın silahın yalnızca devletin elinde toplanmasına yönelik çabalarının, Lübnan’ın toprak bütünlüğü ve egemenliği açısından kritik bir adım olduğuna dikkat çekerek, ateşkesin denetlenmesine yönelik mekanizmalarda Lübnan ve İsrail’den sivil temsilcilerin yer almasını da "önemli bir ilerleme" olarak niteledi.

Costa ayrıca, Cumhurbaşkanı Avn’ın Suriye’nin yeni yönetimi ve Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile kurduğu ilişkileri "yapıcı" olarak nitelendirerek, bölgesel işbirliğinin barış ve güvenliğin anahtarı olduğunu kaydetti.

