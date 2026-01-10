Parçalı Bulutlu -2.5ºC Ankara
Dünya
AA 10.01.2026 02:13

Suriye: YPG sivilleri canlı kalkan olarak kullandığı için operasyon dikkatli sürüyor

Suriye Savunma Bakanlığı, Halep kentinin Şeyh Maksud Mahallesi'nde terör örgütü YPG'nin sivilleri canlı kalkan olarak kullanması nedeniyle operasyonların "yavaş ve dikkatli" sürdürüldüğünü açıkladı.

Suriye: YPG sivilleri canlı kalkan olarak kullandığı için operasyon dikkatli sürüyor
[Fotograf: AA]

Suriye Savunma Bakanlığı, Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi'nde yürütülen operasyonlarla ilgili açıklama yaptı.

Terör örgütü YPG'nin sivilleri canlı kalkan olarak kullandığı belirtilen açıklamada, bu nedenle Suriye ordusunun yürüttüğü operasyonların, mahalle sakinlerinin zarar görmemesi için "yavaş ve son derece dikkatli şekilde" sürdüğü duyuruldu.

Açıklamada, Şeyh Maksud'ta yürütülen tarama faaliyetleri sırasında terör örgütüne ait bazı ağır ve orta çaplı silahların ele geçirildiği bildirildi.

Suriye'de YPG ile anlaşma girişimi başarısız oldu: Şeyh Maksud'a operasyon başladı
Suriye'de YPG ile anlaşma girişimi başarısız oldu: Şeyh Maksud'a operasyon başladı

Şeyh Maksud'ta sıkışan terör örgütü mensupları ile çatışmalar sürüyor

Suriye ordusu ile terör örgütü unsurları arasındaki çatışmalar devam ediyor.

Suriye güçlerinin, Şeyh Maksud Mahallesi'nde terör örgütüne ait çok sayıda noktada kontrolü sağladığı bildirildi.

Suriye PKK/YPG Terörle Mücadele
