Çok Bulutlu 6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.02.2026 02:00

Meksika'da çıkan olaylarda ölenlerin sayısı 73'e yükseldi

Meksika'da Jalisco Yeni Nesil Karteli elebaşı ve ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronu El Mencho'nun öldürülmesinin ardından çıkan şiddet olaylarında hayatını kaybedenlerin sayısı 73'e yükseldi.

Meksika'da çıkan olaylarda ölenlerin sayısı 73'e yükseldi
[Fotograf: AA]

Meksika basınına göre, başta Jalisco eyaleti olmak üzere birçok eyalette kartel üyelerinin neden olduğu şiddet olayları sürüyor.

Çatışmalarda şu ana kadar 25'i güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 73 kişi hayatını kaybetti.

Meksika Güvenlik ve Vatandaşları Koruma Bakanı Omar Garcia Harfuch, yaptığı açıklamada güvenlik önlemlerinin artırıldığını belirterek, halka sakin olunması çağrısında bulundu.

Harfuch, yolların büyük bölümünün yeniden ulaşıma açıldığını, güvenlik güçlerinin kontrolü sağladığını ve ülke genelinde hayatın normale dönmeye başladığını ifade etti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde ise birçok eyalette yol kapatma, araç kundaklama ve güvenlik güçlerine yönelik saldırıların devam ettiği görülüyor.

Basında yer alan haberlere göre, saldırıya uğrayan güvenlik güçlerinden 15'inin durumu ağır. Hükümetin, şiddetin yoğunlaştığı eyaletlere 10 bin asker sevk ettiği bildirildi.

ETİKETLER
Meksika Uyuşturucu
Sıradaki Haber
AB: Ukrayna'nın üyeliğine ilişkin tarih vermek mümkün değil
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:04
DMM’den İran’ın işgali planıyla ilgili iddialara yalanlama
00:57
Taşkın riski nedeniyle kapatılan Tunca Köprüsü trafiğe açıldı
23:54
İstanbul'da sağanak etkili oldu
23:36
Denizlerde fırtına uyarısı
23:00
AB: Ukrayna'nın üyeliğine ilişkin tarih vermek mümkün değil
22:51
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Yasal düzenlemelerle terör sarmalını ortadan kaldıracağız
HAVELSAN Sancar İnsansız Deniz Aracı Hizmete Alma, Tesisler Temel Atma ve Açılış Töreni
HAVELSAN Sancar İnsansız Deniz Aracı Hizmete Alma, Tesisler Temel Atma ve Açılış Töreni
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “HAVELSAN Sancar İnsansız Deniz Aracı Hizmete Alma, Tesisler Temel Atma ve Açılış Töreni”ne katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “HAVELSAN Sancar İnsansız Deniz Aracı Hizmete Alma, Tesisler Temel Atma ve Açılış Töreni”ne katıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ