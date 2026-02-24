Çok Bulutlu 5.7ºC Ankara
Dünya
AA 24.02.2026 22:30

Beyaz Saray: Trump'ın İran konusunda ilk tercihi diplomasi

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Başkan Donald Trump'ın İran konusundaki önceliğinin diplomasi olduğunu, ancak gerekirse askeri güç kullanmaktan çekinmeyeceğini belirtti.

Beyaz Saray: Trump'ın İran konusunda ilk tercihi diplomasi

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Leavitt, "ABD, İran'a ait nükleer tesisleri tamamen yok ettiyse, İran'ın şu anda nükleer kapasite noktasında nasıl bir tehdit olduğu" yönündeki bir soruya Trump'ın açıklamalarıyla cevap verdi.

ABD'li Sözcü, İran'a ait 3 nükleer tesisin tamamen yok edildiğini savunduktan sonra, "Ancak bu durum, İran'ın ABD'yi ve müttefiklerimizi doğrudan tehdit edebilecek bir nükleer programı bir daha asla denemeyeceği anlamına gelmez. Başkan'ın bir daha asla yaşanmamasını istediği şey bu." yorumunu yaptı.

WP: ABD, İran ile 2. tur görüşmelerden bu yana bölgeye yakın 150 uçak daha kaydırdı
WP: ABD, İran ile 2. tur görüşmelerden bu yana bölgeye yakın 150 uçak daha kaydırdı

Leavitt, "Başkan Trump'ın ilk tercihi her zaman diplomasi olmakla birlikte, gerekirse ABD ordusunun ölümcül gücünü kullanmaya da hazırdır. Dolayısıyla, bu konuda nihai kararı her zaman Başkan verir." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump'ın yerel saatle bu akşam Kongre'de yapacağı geleneksel Birliğin Durumu (State of the Union) konuşmasında bu konuya da temas edeceğini ifade eden Leavitt, Trump'ın İran konusunda net bir görüşünün olduğunu söyledi.

Donald Trump ABD ABD İran ilişkileri
İsrail, Batı Şeria'da "fiili ilhaka doğru yeni bir adım" olarak görülen otoyol için çalışmalara başladı
