AA 24.02.2026 23:50

İstanbul'da sağanak etkili oldu

İstanbul'da bazı bölgelerde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İstanbul'da sağanak etkili oldu

İstanbul'da özellikle kuzey kesimlerde sağanak etkili olmaya başladı.

Avrupa Yakası'nda Sultangazi ve Arnavutköy'de yağışla birlikte bazı caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde de yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslanmamak için korunaklı alanlara sığındı.

İstanbul'da sağanak etkili oldu

Bazı sokaklarda su birikintisi oluştu

Anadolu Yakası'nda Üsküdar, Kadıköy, Beykoz, Ümraniye ve Maltepe'de yağış etkisini göstermeye başladı.

Maltepe Zümrütevler Mahallesi'ndeki bazı sokaklarda su birikintisi oluştu.

İstanbul'da sağanak etkili oldu

Yağışın etkili olduğu bazı bölgelerde ise trafik yoğunluğu gözlenirken, motosiklet sürücüleri su birikintileri nedeniyle ilerlemekte zorlandı.

İstanbul Sağanak Su Yağış
